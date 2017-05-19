ВОЗ сообщила о возможных 29 случаях заражения лихорадкой Эбола в ДРК

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число возможных случаев заражения лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) возросло до 29, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство отмечает, что ранее 21 человека подозревали в заболевании лихорадкой.

Представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер сообщил в пятницу, что лабораторно удалось подтвердить гибель двоих человек от лихорадки.

Агентство Франс Пресс 12 мая со ссылкой на заявление ВОЗ сообщило, что на северо-востоке Демократической республики Конго была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола, которая унесла жизни трех человек. Последняя вспышка Эболы в ДРК произошла в 2014 году, тогда в связи с заболеванием погибли 49 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.