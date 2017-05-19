В МИД Ирана назвали выборы президента страны ключевым событием в регионе

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Выборы президента Ирана являются одним из важнейших событий в жизни Ближнего Востока, считает министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана на выборах нового президента страны. Одновременно с президентскими в Иране проходят выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек. Всего открылось около 63 тысяч участков.

"Торжественное проведение президентских выборов в Иране при повсеместном участии народа является одним из важных событий в особом регионе, где располагается Иран", — приводит агентство ISNA слова министра.

Глава МИД Ирана отметил, что в сотрудничестве с Советом стражей, одной из функций которого является утверждение кандидатур на выборах, а также наблюдение за самими выборами, министерству иностранных дел удалось организовать выборы президента в 102 странах мира.

По словам Зарифа, за рубежом выборы организованы в 41 стране Азии, 26 странах Европы, 12 странах американского континента, 22 странах Африки.

Кандидатов в президенты четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если ни один из них не наберет в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

Все четыре кандидата уже проголосовали.