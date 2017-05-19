Юнкер и Туск проведут совместную встречу с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 19 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Главы Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск проведут 25 мая в Брюсселе совместную встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Председатель (Юнкер) совместно с председателем Туском проведет встречу с американским президентом Трампом", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Трамп будет находиться с визитом в Брюсселе 24-25 мая по случаю саммита НАТО.

Подготовку ко встрече лидеров Североатлантического альянса Юнкер и Туск обсудят 23 мая на совместном рабочем завтраке с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщил Схинас.

Он рассказал, что также 25 мая Юнкер и Туск совместно проведут в Брюсселе переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. В тот же день Юнкер встретится с президентом Франции Эммануэлем Марконом.