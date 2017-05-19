СМИ узнали, что Эрдоган наблюдал за дракой у резиденции посла Турции в США

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Издание Hill опубликовало видеозапись, на которой видно, как президент Турции Тайип Эрдоган наблюдает за дракой у резиденции турецкого посла в Вашингтоне, в которой, предположительно, принимали участие сотрудники службы безопасности турецкого лидера.

Видео снял сотрудник телекомпании Voice of America (VOA) Turkish. На кадрах видно, как Эрдоган выходит из автомобиля, припаркованного у входа в резиденцию, останавливается на несколько секунд, наблюдая за столкновениями, а затем входит в здание.

Столкновения произошли во вторник в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции. Протесты были приурочены к визиту Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них — в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом. В среду официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности Эрдогана, которые, по его словам, участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

Правоохранительные органы задержали двух сотрудников службы безопасности президента Турции, но вскоре отпустили.