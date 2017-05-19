Стрелявшего в таксиста охранника Яроша арестовали на два месяца

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Подозреваемого в ранении таксиста охраннику депутата Верховной рады Украины, экс-главы экстремистского движения "Правый сектор"* Дмитрия Яроша арестовали на 60 дней, сообщил его адвокат Сергей Погосян в Facebook.

Он добавил, что подозреваемый не может быть освобожден под залог.

Ранее местные СМИ сообщили, что два таксиста получили огнестрельные ранения в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области из-за отказа ответить на националистское приветствие "Слава Украине!", одним из участников конфликта оказался личный телохранитель Яроша. Позже Ярош подтвердил, что его охранник Михаил Навроцкий стрелял в таксиста, но заявил, что оказывать давления не следствие и суд не будет.

* Организация запрещена в России.