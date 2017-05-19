В США две женщины и ребенок упали с колеса обозрения

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Две женщины и 7-летний ребенок получили травмы при падении с колеса обозрения в городе Порт-Таунсенд в американском штате Вашингтон, сообщает радиостанция KGW.
Одна из женщин находится в критическом, но стабильном состоянии. Ее доставили в больницу на вертолете.
Двое других пострадавших также были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Мальчик после прохождения осмотра был выписан из больницы.
Причины неполадки пока не установлены, власти проводят расследование инцидента.