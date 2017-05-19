Премьеру Украины не стоит бояться отставки, считает депутат Рады

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости. Правительству Украины во главе с Владимиром Гройсманом не стоит бояться отставки, так как парламентское большинство в целом поддерживает предложенные кабмином реформы, заявил в пятницу депутат крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Борислав Розенблат.

После завершения года работы, когда закончился "иммунитет" правительства, у парламента появляется возможность инициировать его отставку. Четырнадцатого апреля оппозиционная партия "Батькивщина" зарегистрировала проект постановления Верховной рады о признании неудовлетворительной деятельности правительства Украины во главе с премьером Гройсманом. Сам Гройсман накануне заявил, что не боится отчета в Раде, и предложил депутатам на следующей неделе рассмотреть вопрос о доверии или недоверии к его правительству.

"Ему не стоит переживать (по поводу отставки — ред.). Те наработки, которые он за год сделал, ему есть о чем докладывать. Есть, конечно, замечания, но я не видел людей, которые что-то делают, и у них все выходит на 100%", — сказал Розенблат в комментарии телеканалу "112 Украина".

По его словам, предложенные премьером реформы поддерживаются большинством депутатов, в частности, земельная и пенсионная.

Гройсман был назначен премьером 14 апреля 2016 года, в апреле уже истек год после его назначения, в связи с чем закончился "иммунитет", запрещающий отставку нынешнего кабмина. В конце апреля Гройсман признал, что правительственная команда нуждается в усилении, заявив при этом, что пока вопрос внесения изменений в состав кабмина не обсуждается. Согласно конституции Украины, отставка премьер-министра, принятие Верховной радой резолюции недоверия кабинету министров Украины влечет за собой отставку всего состава кабмина.

Вместе с тем, на данный момент вероятность такого развития событий крайне низка, так как коалиция в Верховной раде в целом довольна работой правительства и достаточного количества голосов для этого решения нет. При этом эксперты не исключают, что ряд политических сил попытаются сместить Гройсмана, чтобы спровоцировать очередной политический кризис на Украине и добиться досрочных парламентских выборов.