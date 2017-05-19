FP: Трамп намерен расследовать обращение с секретной информацией при Обаме

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследование действующей при экс-президенте Бараке Обамы программы по обмену секретной информацией о кибератаках с другими странами, в том числе с Россией, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.
Следующим шагом планируется обнародовать информацию об этом расследовании, тем самым ответив на публикацию газеты Washington Post, которая обвинила Трампа в передаче засекреченной разведывательной информации России. Как пишет издание, таким образом Трамп хочет ответить своему предшественнику Обаме и его подчиненным, которых считает причастными к утечкам относительно него самого и его окружения в СМИ.
В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).
Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.