FP: Трамп намерен расследовать обращение с секретной информацией при Обаме

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует начать расследование действующей при экс-президенте Бараке Обамы программы по обмену секретной информацией о кибератаках с другими странами, в том числе с Россией, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

По данным издания, данная инициатива обсуждалась на встрече в Белом доме в среду утром. Отмечается, что начав данное расследование, Трамп надеется обнаружить свидетельства неправомерного обращения с секретной информацией при Обаме и передачи этих данных России и другим странам, не являющимся союзниками США.

Следующим шагом планируется обнародовать информацию об этом расследовании, тем самым ответив на публикацию газеты Washington Post, которая обвинила Трампа в передаче засекреченной разведывательной информации России. Как пишет издание, таким образом Трамп хочет ответить своему предшественнику Обаме и его подчиненным, которых считает причастными к утечкам относительно него самого и его окружения в СМИ.

Отмечается, что расследование должно затронуть программу министерства внутренней безопасности (МВБ), которая позволяет компаниям передавать информацию о потенциальных киберугрозах, например, IP и почтовые адреса, правительству США и международным партнерам. Представитель МВБ пояснил изданию, что перед вступлением в данную программу ее участники проходят тщательную проверку. Он добавил, что сейчас в ней есть четыре иностранных партнера, но какие это страны не пояснил.

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство" (ИГ).

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично.