Трамп обещает "работать над проблемами" Венесуэлы вместе с другими странами

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вместе с партнерами по Западному полушарию будет работать по улучшению ситуации в Венесуэле.

"Стабильная и мирная Венесуэла – это в интересах всего (Западного) полушария. Америка стоит вместе со всеми людьми в этом полушарии, которые хотят быть свободными", — сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

"Мы будем работать вместе с Колумбией и другими странами над проблемами Венесуэлы. Это очень-очень ужасные проблемы. С гуманитарной точки зрения, мы давно такого не видели", — добавил президент США.

"Президент рассказал мне, да я и сам знал, что Венесуэла была богатой страной, практически самой богатой в вашем районе… Сейчас она во власти бедности, у людей недостаточно еды, на улицах насилие. Мы будем делать все, что необходимо, чтобы помочь этого", — подчеркнул Трамп.

"Если посмотреть на их запасы нефти, если посмотреть на потенциальное богатство Венесуэлы, задаешься вопросом, как такое возможно. Но Венесуэлой очень плохо управляли на протяжении долгого времени", — заключил Трамп, назвав ситуацию в стране "оскорблением для всего человечества".

Протесты в Венесуэле начались 4 апреля после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.