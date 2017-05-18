На территории металлургического завода Казцинк в Казахстане возник пожар

АЛМА-АТА, 18 мая – РИА Новости, Михаил Егорин. Пожар возник в четверг вечером на территории крупного металлургического завода Казцинк в Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области), сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"Пожарные Усть-Каменогорска в настоящий момент производят тушение пожара на территории ТОО "КазЦинк". По предварительным данным, горят рукавные фильтры внутри бункеров на территории медно-плавильного завода. Площадь пожара уточняется", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, горение не представляет угрозы для жителей города. В тушении пожара задействовано порядка 15 единиц техники и 60 человек личного состава.

Причины и обстоятельства возгорания уточняются.

Казцинк является одним из крупнейших металлургических предприятий Казахстана, на долю которого приходится значительная часть добычи цинксодержащих руд и производства металлического цинка.