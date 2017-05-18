Мексика приветствует возможность пересмотра соглашения НАФТА

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Мексика приветствует возможность пересмотреть соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (НАФТА), заявил глава МИД страны Луис Видегарай.

"Мы понимаем, что это соглашение было достигнуто 25 лет назад, мир изменился, мы многое поняли и мы можем сделать его (соглашение) лучше", — сказал он, выступая в Вашингтоне на пресс-конференции.

Он добавил, что Мексика "это приветствует". "Это хорошие новости для Мексики. Мы хотим и готовы начать конструктивные переговоры", — подчеркнул Видегарай.

В свою очередь, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что тема построения стены на границе США с Мексикой "не определяет наши отношения". "У нас так много областей, которые представляют взаимный интерес", — добавил он, отметив, в частности, совместную борьбу с транснациональными преступными организациями.

Соглашение НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Он называл соглашение НАФТА "стихийным бедствием" и утверждал, что оно привело к потере огромного количества рабочих мест в США.