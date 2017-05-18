Не менее 20 человек получили травмы при обрушении здания в Шри-Ланке

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. По меньшей мере 20 человек пострадали, еще трое пропали без вести в Шри-Ланке в результате обрушения многоэтажного строящегося здания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию и врачей.

Рабочие находились на крыше семиэтажного строящегося здания в городе Коломбо, когда оно обрушилось, зажав людей под бетонными блоками.

Полиция начала поиск троих пропавших рабочих, пострадавшие были отправлены в больницу.

Дождь, начавшийся сразу после обвала, затруднил спасательные операции.