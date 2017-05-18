В Ираке боевики ИГ* атаковали позиции курдского ополчения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* минувшей ночью атаковали позиции курдской пешмерга (ополчение) в провинции Киркук на севере Ирака, двое ополченцев были убиты и 15 ранены, сообщило курдское агентство Firat.

По данным агентства, атака началась в 3.00, боевики напали на ополченцев в деревне Зерге около города Туз-Хурмату. Курдским ополченцам удалось убить большое количество нападавших, а также подбить начиненную взрывчаткой машину, направлявшуюся к их позициям.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство"*, захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители. В 2014–2015 годах террористы захватили большую часть провинции Анбар, однако за последнее время армия Ирака вернула многие районы под свой контроль. Под контролем ИГ* остаются некоторые области в провинции, расположенные у сирийской границы.

* Террористическая группировка ИГ ("Исламское государство") запрещена в России.