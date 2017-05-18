Прокурор: на Украине смогут обеспечить выполнение приговора Януковичу

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк и военный прокурор генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко во время заседания Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 18 мая 2017

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк и военный прокурор генеральной прокуратуры Украины Руслан Кравченко во время заседания Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. 18 мая 2017

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители, в случае обвинительного приговора бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о госизмене, способны выполнить решение суда, задержать и доставить его в страну для отбывания наказания, заявил в четверг на брифинге прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене, однако перенес заседание на 18 мая в связи с ходатайством защиты о необходимости организации участия экс-президента в предварительном слушании по видеоконференции. В четверг заседание суда по делу Януковича снова было перенесено, на этот раз из-за ходатайства защиты о необходимости ознакомления с материалами дела. Суд продолжит заседание 29 мая.

"Если будет обвинительный приговор, я считаю, что правоохранительные органы Украины способны выполнить решение суда, условный приговор, задержать и доставить Януковича на Украину, чтобы он отбывал наказание и отвечал за свои действия", — сказал Кравченко.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.