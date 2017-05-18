Обвинение считает, что защита Януковича намеренно затягивает процесс

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Обвинение считает, что защита экс-президента Украины Виктора Януковича намеренно затягивает судебный процесс по делу бывшего главы государства о госизмене, заявил представитель гособвинения в суде — прокурор военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене, однако перенес заседание на 18 мая в связи с ходатайством защиты о необходимости организации участия экс-президента в предварительном слушании по видеоконференции. В четверг заседание суда по делу Януковича снова было перенесено, на этот раз из-за ходатайства защиты о необходимости ознакомления с материалами дела. Суд продолжит заседание 29 мая.

"Янукович заявил, что он хочет принимать участие в заседании суда в режиме видеоконференции. Но, как мы все увидели, все эти заявления основывались не на действительности, а были пустыми и были направлены только на затягивание судебного процесса", — сказал Кравченко на брифинге.

Он заявил, что суд предоставил три варианта организации видеоконференции с Януковичем, но он не воспользовался ни одним из них. Кравченко считает, что ходатайство защиты о предоставлении времени на ознакомление с материалами дела также направлено на затягивание судебного процесса.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, по фактам хищения государственных средств, финансовых махинаций, захвата земель и злоупотребления служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.