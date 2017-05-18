Молдавские либералы намерены провести референдум по отставке президента

КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Молдавские либералы намерены начать процедуру сбора подписей для проведения референдума по отставке президента республики Игоря Додона, заявил в четверг на пресс-конференции лидер либералов Михай Гимпу.

В январе этого года депутаты фракции Либеральной партии Молдавии подготовили законопроект с предложением отправить в отставку президента республики. Согласно местному законодательству, инициатива об отстранении от должности может быть выдвинута не менее чем одной третью депутатов в 101-местном парламенте Молдавии. В либеральную фракцию входят всего 13 законодателей.

"У нас нет достаточного количества подписей для регистрации в парламенте проекта по отставке президента… Мы хотим начать процедуру по сбору подписей для проведения референдума по отставке президента Молдавии Игоря Додона", — заявил Гимпу на пресс-конференции.

По его словам, основным аргументом для референдума является то, что Додон якобы нарушает конституцию страны.

Ранее Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума отставке мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней.