В МВФ уверены, что Украина продолжит реформы и получит пятый транш

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) выразила уверенность, что реализация реформ на Украине позволит успешно завершить четвертый мониторинг программы сотрудничества и получить Киеву пятый кредитный транш, сообщает пресс-служба минфина Украины по итогам встречи министра финансов Украины Александра Данилюка с представителями миссии европейского департамента МВФ во главе с Роном ван Роденом.
Ведомство также отмечает, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ в рамках механизма расширенного финансирования является залогом обеспечения макроэкономической стабильности и создания условий для устойчивого развития.
В среду кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.
Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.