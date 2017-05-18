В МВФ уверены, что Украина продолжит реформы и получит пятый транш

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) выразила уверенность, что реализация реформ на Украине позволит успешно завершить четвертый мониторинг программы сотрудничества и получить Киеву пятый кредитный транш, сообщает пресс-служба минфина Украины по итогам встречи министра финансов Украины Александра Данилюка с представителями миссии европейского департамента МВФ во главе с Роном ван Роденом.

"В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшей реализации программы МВФ. Представители миссии выразили уверенность, что дальнейшее внедрение структурных реформ в соответствии с меморандумом позволит успешно завершить четвертый просмотр и получить пятый транш. Александр Данилюк, в свою очередь, заверил представителей миссии, что Украина будет и впредь придерживаться взятых на себя обязательств", — сообщает минфин.

Ведомство также отмечает, что продолжение сотрудничества Украины и МВФ в рамках механизма расширенного финансирования является залогом обеспечения макроэкономической стабильности и создания условий для устойчивого развития.

Миссия МВФ во вторник начала свою работу на Украине, планирует завершить ее 25 мая. Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

В среду кабмин Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию. Для приобретения документом силы закона его должна принять Верховная рада. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

Программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить еще около 4,4 миллиарда долларов. МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи, при этом призвав "продолжать добросовестные усилия по остающейся суверенной задолженности".

Фонд призвал Украину не откладывать проведение пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста, а также внедрение структурных реформ для улучшения бизнес-среды и привлечения инвестиций, начать приватизацию и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Однако инициативы по реформированию пенсионной системы и введению рынка земли в стране пока не находят поддержки в парламенте.