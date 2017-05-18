В НАТО отреагировали на обвинения в адрес Трампа о передаче данных

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения в адрес президента США Дональда Трампа о якобы имевшей место передаче "секретных сведений" России, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными.
Он отметил, что "ценит сотрудничество всех союзников по обмену разведданными".
Газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России