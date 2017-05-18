В НАТО отреагировали на обвинения в адрес Трампа о передаче данных

БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обвинения в адрес президента США Дональда Трампа о якобы имевшей место передаче "секретных сведений" России, заявил, что доверяет всем союзникам в вопросе обмена разведданными.

"Я ценю сотрудничество, существующее внутри НАТО по обмену информацией, и я доверяю всем союзникам, я совершенно уверен, что они могут должным образом делиться этой информацией. Мы наблюдали это в течение многих лет", — сказал Столтенберг, комментируя по просьбе журналиста информацию о переговорах Трампа с российской стороной.

Он отметил, что "ценит сотрудничество всех союзников по обмену разведданными".

Газета Washington Post выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп поделился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече в Белом доме на прошлой неделе сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России