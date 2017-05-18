Янукович готов участвовать в суде о госизмене в режиме видеоконференции

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов к участию в судебном заседании по делу о государственной измене, которое проходит в Киеве, в режиме видеоконференции, сообщил его адвокат Виталий Сердюк.
"Господин Янукович готов к видеоконференции, он подписал обращение, он лично мне подтвердил личную готовность", — сказал Сердюк журналистам в четверг.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.