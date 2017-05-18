Янукович готов участвовать в суде о госизмене в режиме видеоконференции

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович готов к участию в судебном заседании по делу о государственной измене, которое проходит в Киеве, в режиме видеоконференции, сообщил его адвокат Виталий Сердюк.

В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил предварительное судебное заседание по делу бывшего президента Украины о государственной измене. Ранее суд решил предоставить Януковичу возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. Суд в Ростове также сообщил о готовности организовать видеоконференцию с Киевом, однако для этого необходим соответствующий запрос украинской стороны. Однако киевский суд и сторона обвинения настаивают, что такой запрос не требуется.

"Господин Янукович готов к видеоконференции, он подписал обращение, он лично мне подтвердил личную готовность", — сказал Сердюк журналистам в четверг.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.