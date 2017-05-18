Защита Януковича просит суд разъяснить порядок его участия в заседании

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича заявила, что его участие в киевском суде по делу о госизмене по видеоконференции невозможно, пока суд не разъяснит порядок организации такого заседания, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил предварительное судебное заседание по делу бывшего президента Украины о государственной измене. Ранее суд решил предоставить Януковичу возможность принимать участие в процессе в режиме видеоконференции. Киевский суд сообщил, что готов организовать видеоконференцию с ростовским судом. Суд в Ростове также сообщил о готовности организовать видеоконференцию с Киевом, однако для этого необходим соответствующий запрос украинской стороны. Однако киевский суд и сторона обвинения настаивают, что такой запрос не требуется.

"До получения разъяснения нет возможности выполнить данное решение", — заявил в суде в четверг адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Он отметил, что 15 мая было подано ходатайство защиты, в котором она просит разъяснить порядок организации участия Януковича в киевском суде по видеосвязи.

После этого судьи удалились в совещательную комнату, чтобы принять решение по данному ходатайству защиты.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.