В Раде надеются на приток в Евросоюз "путешествующих украинцев"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, по которым смогут ездить в ЕС после вступления в силу решения о безвизовом режиме, сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Сейчас более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, а в течение 2016 года более 1,3 миллиона украинцев получили шенгенские визы (больше украинцев только россияне и китайцы получали). Теперь все эти сборы бумаг и визовые центры позади. Очевидно, что число путешествующих украинцев уже с лета вырастет в разы", – написала Геращенко на своей странице в Facebook

Накануне в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.

Голосование Европарламента по отмене виз для Украины состоялось только 6 апреля 2017 года, Совет ЕС вслед за ним 11 мая принял аналогичное решение. При этом в Совете ЕС отметили, что Евросоюз вправе остановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

Из-за безвизового режима в ЕС на Украине сейчас выстраиваются большие очереди на получение биометрических загранпаспортов.