В Раде надеются на приток в Евросоюз "путешествующих украинцев"

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости. Более 3 миллионов украинцев уже имеют биометрические паспорта, по которым смогут ездить в ЕС после вступления в силу решения о безвизовом режиме, сообщила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
Накануне в Страсбурге президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима гражданам Украины. Киев рассчитывает, что документ вступит в силу в ночь на 11 июня.
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.
Из-за безвизового режима в ЕС на Украине сейчас выстраиваются большие очереди на получение биометрических загранпаспортов.