В Иране объявили "день тишины" накануне президентских выборов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. "День тишины" наступил в Иране за сутки до начала голосования на президентских выборах. Избирательная кампания, длившаяся почти месяц, завершилась в четверг в 8 утра по местному времени (6:30 мск). Согласно заявлению Штаба по проведению выборов при МВД Ирана, с этого момента кандидатам и их командам запрещено вести любую агитацию, а СМИ и социальные сети не должны публиковать информацию, способную оказать влияние на исход выборов.

После того, как из гонки выбыли два претендента на пост президента, кандидатов осталось всего четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим.

Победителем будет признан кандидат, который наберет больше 50% голосов избирателей. Если это не удастся ни одному из претендентов, состоится второй тур выборов. По данным соцопросов, проголосовать 19 мая планируют две трети граждан Ирана.

Второй после лидера

Согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера страны. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.

Кандидат должен отвечать, в том числе, следующим требованиям: иметь иранское происхождение, гражданство Ирана, обладать "достойной биографией", "быть набожным и религиозным". Кандидату не должно быть менее 40 и более 75 лет.

Изначально кандидатами для участия в выборах президента Ирана зарегистрировались более полутора тысяч человек. После проверки их политического и юридического прошлого уполномоченным органом — Советом стражей конституции Ирана — большинство кандидатов выбыло из гонки. К 17 мая их осталось всего четверо, причем Мостафа Хашеми-Таба призвал своих сторонников проголосовать за баллотирующегося на второй срок Роухани.

Шансы кандидатов

На данный момент фаворитами гонки являются Хасан Роухани и Ибрахим Раиси. Их лидерство обозначилось еще до финальных третьих теледебатов, прошедших 12 мая. Тогда, согласно данным соцопросов, действующего президента поддержали более 40% респондентов, а в пользу Раиси высказались около 26% опрошенных. При этом показательно, что еще один кандидат, мэр Тегерана Мохаммад Галибаф набрал около 24%. Позже Галибаф заявил о снятии своей кандидатуры с выборов, но призвал сторонников проголосовать за Раиси. И, по мнению экспертов, потенциально Раиси в первом туре может набрать столько же голосов, что и Роухани.

"Это свидетельствует о том, что в нынешней ситуации вполне вероятен второй тур выборов. Если это случится, то Роухани будет, безусловно, сложно во втором туре, потому что основная работа среди оппонентов будет проведена именно среди тех, кто выступает против Роухани", — считает старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир Сажин.

По его словам, в данном случае "возможны разные варианты" развития ситуации, хотя в Иране есть своеобразная "традиция, что все действующие президенты уходили на второй срок". Также нужно учитывать, что Роухани в восприятии значительной части населения — это "чисто политик", не столь близкий к народу, и его поддерживает в основном городская интеллигенция, образованная часть населения. "И очень многое будет зависеть от сельской местности", — сказал Сажин.

"Шейх-дипломат"

Нынешний президент Ирана родился 12 ноября 1948 года на севере Ирана. Окончил медресе в городе Кум, который считается одним из мировых центров шиизма. Получил юридическое образование в Тегеранском университете. Защитил диссертацию в Каледонском университете Глазго (Великобритания). Владеет арабским, английским, французским, немецким, а по некоторым данным, и русским языками.

Роухани в разные годы занимал должности вице-спикера национального парламента, члена и секретаря Высшего совета нацбезопасности, возглавлял авторитетный Центр стратегических исследований – консультативный орган при духовном лидере Ирана. Во время войны с Ираком (1980-1988 гг.) занимал ведущие посты в командовании вооруженными силами Ирана. В 2003-2005 гг. возглавлял делегацию Ирана на переговорах по урегулированию ядерной проблемы, тогда же получил прозвище "шейх-дипломат", так как был единственным представителем духовенства среди переговорщиков. Избран президентом Ирана в июне 2013 года в результате победы в первом туре.

Роухани в ходе предыдущей кампании и на посту президента делал ставку на улучшение отношений "с остальным миром", которые, по его словам, были испорчены при президенте Махмуде Ахмадинежаде. Он выступал за диалог с западными странами, но при строгом соблюдении национальных интересов Ирана. Именно эти качества, по мнению экспертов, помогли ему победить в 2013 году и обеспечили кредит доверия для завершения переговоров по ядерной программе. Однако спустя почти два года после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который поставил точку в многолетнем споре Тегерана с Западом, не только противники, но и некоторые сторонники Роухани говорят о том, что президент пошел на поводу у "внешних игроков" и не добился полной отмены санкций. Осуждается теперь даже его исторический телефонный разговор Бараком Обамой в 2013 году, когда президент Ирана впервые за 34 года поговорил с лидером США.

Многие из тех, кто поддерживал Роухани, ставят ему в упрек, что не смог он добиться и внутренней либерализации — в той степени, в которой этот термин применим к Ирану. В силе жесткие ограничения для СМИ, продолжаются задержания и аресты журналистов, правозащитников. В стране действует смертная казнь, при этом Amnesty International в докладе по Ирану за 2016 год указывает, что некоторые приговоры приводятся в исполнение без учета права преступников на подачу апелляции. Да, при президенте-реформаторе многие чиновники, вплоть до министров, обзавелись аккаунтами в Twitter, Instagram и Facebook – страницы есть и у самого Роухани. Однако для большинства иранцев эти сервисы остаются до сих пор недоступными. Своеобразной заменой соцсетей стали мессенджеры, наиболее популярный, хотя также запрещённый — Telegram, где велась активная агитация и в ходе нынешней избирательной кампании.

Эксперты также напоминают, что Роухани был и остается одним из активных сторонников Исламской революции – в молодости он ездил по стране и агитировал против шаха Пехлеви, за это был неоднократно арестован, бежал в Париж, а после победы революции вернулся вместе с Хомейни в Тегеран – поэтому называть его реформатором можно лишь условно. В первую очередь он прагматичный политик.

Возможный преемник Хаменеи



Сейед Ибрахим Раиси – видный иранский богослов, которому присвоен один из высших религиозных шиитских титулов – "ходжат аль-ислам". Родился 14 декабря 1960 года в священном для шиитов городе Мешхед, в 15 лет переехал в Кум, где, как и Роухани, обучался юриспруденции и исламскому праву. После Исламской революции 1979 года занимал различные по уровню должности судебной системе Ирана. Начав в качестве помощника прокурора города Кереджа, Раиси в 1985 году перебрался в столицу Ирана, где сначала исполнял обязанности зампрокурора города.

Работа в Тегеране и решение нескольких сложных судебных дел не остались без внимания со стороны тогдашнего верховного лидера страны, который предоставил Раиси специальные полномочия по рассмотрению социальной ситуации в нескольких провинциях Ирана. После смерти Хомейни в 1989 году будущий кандидат в президенты Ирана стал прокурором столицы, проработав на этой должности вплоть до 1994 года. Через десять лет Раиси занял должность первого заместителя главы судебной власти Ирана, а в 2014 году — генерального прокурора страны. В 2016 года ушел с должности, поскольку был назначен председателем одного из крупнейших религиозных фондов в мире "Астан-е Кудс-е Резави" в родном Мешхеде. По разным данным, активы фонда насчитывают более 20 миллиардов долларов.

С 2007 года Раиси входит в состав Совета экспертов Ирана – государственного органа, основной функцией которого является принятие решения о назначении или смещении духовного лидера страны, в данный момент им является Али Хаменеи. СМИ отмечают, что Раиси является соратником и возможным преемником Хаменеи в роли главы Ирана.

Согласно последним данным соцопросов, по итогам решающих третьих теледебатов Раиси смог укрепить свои позиции, отвечая "более вразумительно" на вопросы, тогда как Роухани в отдельных ситуациях действовал "неразумно". "Сейчас идет очень мощная кампания в поддержку Раиси, в первую очередь по религиозным каналам. Учитывая даже, что в теледебатах он не был так активен, тем не менее он постепенно привлекает все больше голосов", — отметил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Эксперты позиционируют Раиси как представителя лагеря консерваторов, обращая внимание, что этот термин, как и определение "реформатор", в полной мере нельзя применять к политикам в Иране.

Поддержка кандидатов

Эксперты отмечают, что одним из важных факторов, который уже не первый год оказывает влияние на исход выборов, является поддержка того или иного кандидата аятоллой Али Хаменеи, а также экс-президентом Мохаммадом Хатами. Издание Financial Times ранее распространило заявление Хатами, в котором говорилось, что он проголосует за "свободу мыслить, за власть закона — за Роухани". Органы правосудия Ирана запретили официальным СМИ публиковать заявления Хатами после того, как тот поддержал в 2009 году массовые демонстрации в стране из-за предположительной подтасовки голосов на президентских выборах, победу в которых одержал Ахмадинежад. Однако Хатами обратился к социальным сетям, чтобы донести свое сообщение, отмечает газета.

В свою очередь Али Хаменеи выступил с критикой Роухани, усомнившись в достижениях администрации, заключившей "ядерную сделку". Сам Хаменеи, по данным ряда СМИ, негласно поддерживает Раиси.

Президент американо-иранского совета Трита Парси в своей колонке для Foreign Affairs в связи с этим отметил, что "исторически электорат в Иране склонен отвергать кандидата, получившего поддержку духового лидера". Анализируя итоги нескольких последних кампаний, он отмечает, что это случилось на выборах 1997, 2005 и 2013 годов.

Последствия для России

По мнению ряда экспертов, для России в целом не так уж важно, кто станет новым президентом Ирана. "Конечно, у нас четкие позиции в отношении ядерного соглашения, мы поддерживаем его и были одним из его инициаторов. Но, в принципе, у нас традиционные отношения с Тегераном, поэтому любое руководство ИРИ, тем более что президент, это второе лицо в Иране после верховного лидера, они будут сохраняться", — считает Сажин.

Евсеев в свою очередь отмечает, что даже в случае победы действующему президенту придется скорректировать свой курс в ходе второго срока и сделать его более консервативным.

"Инвестиций больших нет, достаточно сложно идет процесс смягчения санкций. Поэтому я думаю, что даже при ожидаемой победе Хасана Роухани политика Ирана все-таки будет немного иной. Потому что это разочарование потребует от Роухани более твердых действий в отношении Запада. Также, наверное, будет более активно действовать корпус стражей Исламской революции — в первую очередь, в Персидском заливе. Не надо думать, что если победит Хасан Роухани, будет продолжение прежнего курса. Скорее всего, он будет скорректирован и будет более консервативным", — заявил Евсеев.

При этом, по мнению эксперта, "для России не столь важно, кто победит в Иране, а важно, чтобы Иран был стабильным". Однако нужно помнить, что именно при Роухани Москва и Тегеран "смогли выйти на стратегический диалог и идти с его помощью к политическому партнерству", подчеркнул Евсеев.

Как сообщил в своем аккаунте в Facebook посол Ирана Мехди Санаи, на территории России голосование будет организовано на избирательных участках в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Казани.