Лидеры Японии и Южной Кореи хотят возобновить контакты на высшем уровне

ТОКИО, 18 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Лидеры Японии и Южной Кореи разделяют стремление возобновить практику ежегодных визитов друг к другу, об этом было заявлено в ходе встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и специального представителя избранного южнокорейского президента Мун Чжэ Ина – Мун Хи Сана.

Трансляция встречи обнародована на сайте японского правительства.

"Южная Корея является самым важным соседом Японии, с которой у страны общие стратегические интересы. Я бы хотел построить с президентом Мун Чжэ Ином отношения, ориентированные на будущее", — заявил в ходе встречи Синдзо Абэ.

В свою очередь, Мун Хи Сан также отметил, что обе страны не только находятся рядом, но и разделяют "принципы демократии и рыночной экономики", а также "вопросы безопасности", в частности, по ядерной и ракетной программе КНДР.

"Президент Мун (Чжэ Ин) выразил надежду на проведение встречи на высшем уровне как можно раньше и на то, что такие встречи будут частыми, что расширит взаимопонимание сторон. Президент (Мун Чжэ Ин) также желает восстановить челночную дипломатию", — подчеркнул Мун Хи Сан.

Позже, в ходе пресс-конференции после встречи с премьером Японии, южнокорейский дипломат добавил, что Синдзо Абэ в ответ на его фразу про желание Мун Чжэ Ина сказал: "Давайте так и поступим".

Мун Чжэ Ин был избран президентом 10 мая после отстранения от власти предыдущего президента Пак Кын Хе из-за ее возможного соучастия в коррупционных аферах своей подруги. При ее администрации отношения Японии и Южной Кореи характеризовались заметным охлаждением, а контакты на высшем уровне были крайне редки.