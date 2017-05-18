В Крыму сожалеют, что Порошенко решил стать "командиром евродепутатов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Президента Украины Петра Порошенко, возомнившего себя "командиром евродепутатов", ждет разочарование, поездки европейских политиков в Крым будут только увеличиваться, заявил глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко попросил председателя Европарламента Антонио Таяни не допускать визитов депутатов в Крым и Донбасс.

"Мы сожалеем, что президент Украины решил стать командиром евродепутатов и запрещать им поездки в Крым. Тут его ждет очередное разочарование. Европейские политики заинтересованы в открытие крымского региона, и эту тенденцию никому не под силу переломить. Крымский вопрос заставляет Киев забыть о демократии и международном праве", — сказал журналистам Смирнов.

По его словам, евродепутатам стоит чаще посещать российский Крым, чтобы увидеть реальные изменения к лучшему за последние три года и понять выбор крымчан на референдуме в марте 2014 года.

Полуостров неоднократно посещали различные делегации из Европы. Так, в марте 2017 года с трехдневным визитом в Крым прибыли члены Европарламента, а также политики из ряда стран Европейского Союза, СНГ и Латинской Америки. В Киеве ввели санкции против нескольких европейских депутатов, посетивших полуостров.

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