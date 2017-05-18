В США назначили советника по расследованию "вмешательства России" в выборы

ВАШИНГТОН/МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера специальным советником по расследованию так называемого "вмешательства РФ" в президентские выборы в США в 2016 году.

"Исходя из уникальных обстоятельств, интересы общества требуют от меня поставить расследование под руководство человека, который будет независим от обычного руководства (минюста США – ред.). Специальный советник необходим для того, чтобы американцы были уверены в результате (расследования)", — говорится в заявлении заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Ранее расследование "вмешательства РФ" вело ФБР, директор которого был уволен президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Глава комитета палаты представителей по надзору и государственной реформе республиканец Джейсон Чейфиц назвал назначение Мюллера на пост спецсоветника "хорошим выбором". "Безупречные характеристики. Должен быть хорошо принят", — написал конгрессмен в своем микроблоге в Twitter. Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей США Элайджа Каммингс также заявил, что, по его мнению, "это, возможно, хороший выбор", передает агентство Блумберг.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".