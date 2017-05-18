Число погибших от взрыва на золотых приисках в ЮАР достигло 29 человек

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на нелегальных золотых приисках после взрыва, произошедшего на прошлой неделе, пишет местная газета Times со ссылкой на полицию

Взрыв произошел на приисках в провинции Фри-Стейт, ранее принадлежавших компании Harmony Gold. Несмотря на то, что прииски считались отработанными, на них продолжалась незаконная добыча золота.

"Одиннадцать нелегальных старателей были задержаны сегодня утром… Они заявляют, что под землей еще находятся тела", — приводит издание слова представителя полиции генерала-лейтенанта Лерато Молале (Lerato Molale).

Сообщается, что большинство из погибших – выходцы из других африканских государств, таких как Зимбабве, Мозамбик и Лесото.