Число погибших от взрыва на золотых приисках в ЮАР достигло 29 человек

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экстренные службы ЮАР извлекли 29 тел из-под завалов на нелегальных золотых приисках после взрыва, произошедшего на прошлой неделе, пишет местная газета Times со ссылкой на полицию
"Одиннадцать нелегальных старателей были задержаны сегодня утром… Они заявляют, что под землей еще находятся тела", — приводит издание слова представителя полиции генерала-лейтенанта Лерато Молале (Lerato Molale).
Сообщается, что большинство из погибших – выходцы из других африканских государств, таких как Зимбабве, Мозамбик и Лесото.