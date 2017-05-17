Посольство Израиля в США не комментирует возможные утечки информации по ИГ*

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посольство Израиля в США отказалось от комментариев относительно озабоченности Тель-Авива в связи с возможной передачей президентом США Дональдом Трапом российской стороне секретной информации, полученной израильскими спецслужбами.

"Мы это не комментируем", — сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Трамп принял главу МИД РФ Сергея Лаврова в Белом доме 10 мая. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп поделился с Лавровым сверхсекретной информацией о запрещенной в России террористической группировке ИГ*.

СМИ США предполагают, что речь могла идти об угрозе терактов на самолетах. По данным телеканала NBC News, израильский агент якобы предоставил США разведданные, включая возможный план боевиков ИГ* сбить следующий в США самолет при помощи бомбы, заложенной в ноутбук. Напрямую скандальную историю израильские руководители не комментируют.

Как заявил во вторник на брифинге официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, Трамп поделился с Лавровым данными, в которых содержится информация об общей угрозе для США и России. Трамп в своем Twitter заявил, что имел полное право делиться c РФ информацией в ходе переговоров.

*Террористическая организация, запрещенная в России