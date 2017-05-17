Экс-директора ФБР Коми пригласили дать показания в конгрессе 24 мая

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директора ФБР Джеймса Коми пригласили дать показания в конгрессе 24 мая, заявил глава контрольного комитета палаты представителей Джейсон Чаффец.

"Я официально уведомил о проведении слушаний в следующую среду в 9.30 утра с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Но мне еще надо поговорить с ним… очевидно, у него новый номер (телефона)", — написал Чаффец в Twitter.

Накануне вокруг Коми разразился очередной скандал. Согласно публикации New York Times, Коми утверждает, что на встрече в феврале президент Дональд Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело экс-помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Белый дом выпустил заявление, в котором отрицает обвинения. Белый дом заявляет, что Трамп никогда не просил Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против Флинна.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.