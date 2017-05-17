Борьба с ИГ* не закончится взятием Мосула и Ракки, заявили в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Борьба с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* не закончится с взятием иракского Мосула и сирийской Ракки, она продолжится не только на военном, но и на других фронтах, поскольку нужно победить идеологию террористов, заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

"Мы подразумеваем под терроризмом не только ИГ*. Терроризм гораздо шире, противостояние терроризму — это не только победа над ИГ*", — сказал Павел журналистам после заседания начальников Генштабов стран-членов НАТО.

Он отметил, что нужно разделять физическое поражение ИГ* и его окончательное поражение.

"Речь идет и о поражении их идеологии. Это будет долгая битва, она не закончится с взятием Мосула и Ракки. Я думаю, эта борьба продолжится на широком фронте, как на военном, так и на экономическом, социальном и политическом. Это продлится еще долго", — заявил Павел.

*Террористическая организация, запрещенная в России