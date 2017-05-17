В США обвинили Белый дом в блокировании расследования "связей" Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. Глава демократов в комитете по надзору палаты представителей США Элайджа Каммингс обвинил Белый дом в блокировании расследования возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией.

"Белый дом блокирует наше расследование. Они дают ноль, ноль информации", — сказал он.

Он добавил, что демократы намерены уделять больше внимания данному расследованию, поскольку "нельзя игнорировать последние новости".

Газета New York Times во вторник написала, что Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Кроме того, газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство"*. В Белом доме заявили, что эта публикация лживая.

*Террористическая организация, запрещенная в России