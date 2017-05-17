Пол Райан: расследование "связей Трампа с Россией" основывается на фактах

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости, Екатерина Соболь. Конгресс продолжает расследование предполагаемых связей президента США Дональда Трампа и его окружения с Россией, но делает это скрупулезно, изучая факты, а не поддаваясь истерии в прессе, заявил спикер палаты представителей конгресса Пол Райан.

"То, чего я не хотел бы делать, так это скоропалительных суждений… Сейчас мы продолжаем два расследования в конгрессе, это скрупулезное изучение фактов, оно не должно зависеть от цикла новостей за последние сутки", — сказал он на пресс-конференции.

"У американцев может сложиться ощущение, что мы только этим в конгрессе и занимаемся (расследованием связи Трампа с Россией – ред.). Нет, мы заняты решением их проблем", — добавил Райан.

Газета New York Times во вторник написала, что Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом отрицает эти утверждения. Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности. Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле.

Кроме того, газета Washington Post выступила с утверждением, что Трамп на прошлой неделе на встрече в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым рассказал некую информацию, которая "подвергла риску критически важный источник разведывательной информации" по группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). В Белом доме назвали эту публикацию лживой. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ней, заметил, что в США "развивается политическая шизофрения".

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".