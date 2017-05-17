В Польше при взрыве на пороховом заводе погибли два человека

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Два человека погибли при взрыве на пороховом заводе в Польше, сообщил представитель спасателей, брифинг которого транслирует польское телевидение.

"Из-под обломков здания извлекли тела двух человек", — сказал представитель спасателей.

Он отметил, что в настоящее время продолжается спасательная операция, так как не исключается, что под обломками есть еще люди. Также пожарные поливают место происшествия водой, чтобы не взорвался порох, который был на производстве.

Ранее сообщалось, что в среду утром произошел врыв на заводе по производству пороха в Монколне в Нижней Силезии. В результате взрыва были ранены 17 человек, 15 из них обратились к медикам, четверо были госпитализированы и один из них уже отпущен из больницы.