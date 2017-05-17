США
17.0517 мая14:19МСК
USD56.74+0.48
EUR62.96+0.92
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Политологи прокомментировали встречу Трампа и Эрдогана

13:5717.05.2017
02341
© AFP 2017 / Saul Loeb Президент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне. 16 мая 2017 годаПрезидент США Дональд Трамп приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтоне. 16 мая 2017 года
© AFP 2017 / Saul Loeb

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Встреча президентов США и Турции, прошедшая во вторник в Вашингтоне и продлившаяся около 20 минут, не принесла прорывов и не стала провалом в отношениях двух государств, Тайип Эрдоган и Дональд Трамп лишь подтвердили союзнические отношения двух стран, но, похоже, американцы не пошли на уступки в двух самых болезненных для Анкары вопросах, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп попросил Эрдогана освободить обвиняемого американского пастора
Как считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский, "турки позиционировали этот визит как нечто историческое — он должен был пробить недопонимание в американо-турецких отношениях, и в Анкаре надеялись, что американцы пойдут на уступки, по крайней мере, в двух вопросах". В частности, Турция добивается от США экстрадиции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой летом прошлого года.

Кроме того резкое неприятие Турции вызывает позиция США, поддерживающих сирийских курдов. В Анкаре считают, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Противоречия между Анкарой и Вашингтоном обострились в связи с недавним решением Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Эрдоган во время встречи не производил впечатление радостного политика, добившегося исполнения своих требований. Чувствуется, что Трамп хотел прежде всего зафиксировать союзнические обязательства Турции и США, но для такой фиксации проведенного времени – двадцати минут, конечно, достаточно", — сказал Надеин-Раевский РИА Новости, добавив, что в вопросе выдачи Гюлена "ясно, что американцы, по-видимому, не готовы идти на требования турок, потому что с точки зрения американского законодательства никаких нарушений за ним нет".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Эрдогана 16 мая
В то же время, по его мнению, не стоит расценивать встречу "как абсолютно провальную". "Турки, похоже, не добились однозначной поддержки своих основных инициатив по Сирии и по Гюлену, но тем не менее восстанавливаются военные связи Вашингтона и Анкары в большем объеме, чем раньше", — добавил эксперт.

В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов назвал непродолжительность встречи двух лидеров очень показательной. "Времени как раз хватило на то, чтобы с одной стороны зафиксировать, что отношения и связи сохраняются, они неразрывны, но при этом главные противоречия не обсуждаемы", — отметил Лукьянов.

"На мой взгляд, это говорит о том, что то вопрос, который волнует турок особенно, не подлежит обсуждению", — заключил политолог.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена