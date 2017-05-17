Политологи прокомментировали встречу Трампа и Эрдогана

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Встреча президентов США и Турции, прошедшая во вторник в Вашингтоне и продлившаяся около 20 минут, не принесла прорывов и не стала провалом в отношениях двух государств, Тайип Эрдоган и Дональд Трамп лишь подтвердили союзнические отношения двух стран, но, похоже, американцы не пошли на уступки в двух самых болезненных для Анкары вопросах, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Как считает директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник НИ ИМЭМО им. Е.М. Примакова Виктор Надеин-Раевский, "турки позиционировали этот визит как нечто историческое — он должен был пробить недопонимание в американо-турецких отношениях, и в Анкаре надеялись, что американцы пойдут на уступки, по крайней мере, в двух вопросах". В частности, Турция добивается от США экстрадиции оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой летом прошлого года.

Кроме того резкое неприятие Турции вызывает позиция США, поддерживающих сирийских курдов. В Анкаре считают, что курдские формирования в Сирии связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Противоречия между Анкарой и Вашингтоном обострились в связи с недавним решением Дональда Трампа о вооружении сирийских курдов, ведущих борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Эрдоган во время встречи не производил впечатление радостного политика, добившегося исполнения своих требований. Чувствуется, что Трамп хотел прежде всего зафиксировать союзнические обязательства Турции и США, но для такой фиксации проведенного времени – двадцати минут, конечно, достаточно", — сказал Надеин-Раевский РИА Новости, добавив, что в вопросе выдачи Гюлена "ясно, что американцы, по-видимому, не готовы идти на требования турок, потому что с точки зрения американского законодательства никаких нарушений за ним нет".

В то же время, по его мнению, не стоит расценивать встречу "как абсолютно провальную". "Турки, похоже, не добились однозначной поддержки своих основных инициатив по Сирии и по Гюлену, но тем не менее восстанавливаются военные связи Вашингтона и Анкары в большем объеме, чем раньше", — добавил эксперт.

В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов назвал непродолжительность встречи двух лидеров очень показательной. "Времени как раз хватило на то, чтобы с одной стороны зафиксировать, что отношения и связи сохраняются, они неразрывны, но при этом главные противоречия не обсуждаемы", — отметил Лукьянов.

"На мой взгляд, это говорит о том, что то вопрос, который волнует турок особенно, не подлежит обсуждению", — заключил политолог.