Шкиряк рассказал о возможной реакции партнеров Украины на блокировку сайтов

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что международные партнеры с пониманием отнесутся к решению властей страны о блокировании доступа к российским соцсетям и интернет-ресурсам.

Ранее в представительстве ЕС в Киеве заявили, что Евросоюз рассчитывает получить от Украины дополнительную информацию в связи с блокированием в стране ряда российских онлайн-сервисов. Генсек совета Европы Турбьерн Ягланд в среду выразил обеспокоенность в связи с блокировкой. В то же время, представитель НАТО сообщил в комментарии украинскому изданию "Европейская правда", что альянс считает блокировку российских сайтов на Украине вопросом национальной безопасности, а не свободы слова.

"Никаких проблем с нашими международными партнерами в связи со вчерашним указом президента Украины у нас не будет. Наоборот, полное взаимопонимание и помощь в реализации интеграционных процессов. Все они прекрасно понимают, что речь идет исключительно об оправданном и необходимом шаге", — написал Шкиряк в Facebook в среду.

Во вторник был обнародован указ президента Украины Петра Порошенко от 15 мая, которым он утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования. В среду данный указ президента был опубликован в правительственной газете, 17 мая он вступил в силу.