В СФ назвали запрет на ношение георгиевской ленты на Украине кощунством

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Запрет Верховной Рады Украины на ношение георгиевской ленты является кощунством, убежден глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон, которым предлагается ввести административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Такое решение на заседании во вторник поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

"Запрет Верховной Рады на ношение георгиевской ленты, являющейся для каждого, кто проживает на постсоветском пространстве вне зависимости от этнического происхождения, вероисповедания и политических взглядов, символом грандиозной победы человечества над мировой угрозой нацизма, кощунственен", — заявил сенатор РИА Новости.

Он отметил, что это решение стало апогеем "безосновательной русофобии", культивируемой властями Украины для решения внутриполитических проблем.

"Принудительное изменение ценностных ориентиров общества с использованием лжи и подмены понятий не может дать иного результата, кроме разрушения государственности. Представление символа Великой Победы в глазах своих граждан в качестве "символа врагов, придуманного советским агитпропом", как называет его народный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Линько, не несет в себе ничего, кроме оскорбления общества", — убеждён Клишас.

Он также обратил внимание на то, что на фоне запрета на ношение георгиевской ленты и задержания участников акции "Бессмертный полк" в Киеве проходит факельное шествие в честь дня рождения Степаны Бандеры, батальоны "специального назначения" используют символику, схожую с символикой СС, а в преддверии Дня Победы проводятся марши с портретами Степана Бандеры. "Все это свидетельствует о глубоком ценностном кризисе государства", — отметил сенатор.