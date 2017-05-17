В ДНР при обстреле повреждено здание насосной станции

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (117)

ДОНЕЦК, 17 мая — РИА Новости. Насосная станция, обеспечивающая водой Тельманово в Донбассе и близлежащие населенные пункты, подверглась обстрелу со стороны украинских силовиков ночью в среду, заявили РИА Новости в администрации района.

"Ночью обстрел был очистных сооружений и насосной станции. Было около шести попаданий, били целенаправленно. Повреждено здание насосной станции. Резервуары, к счастью, целы. Сотрудники тоже не пострадали, они спускались в убежище", — рассказали в администрации Тельмановского района, подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике.

По информации местных властей, водоснабжение Тельманово и близлежащих районов не нарушено.