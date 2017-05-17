Трамп попросил Эрдогана освободить обвиняемого американского пастора

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом попросил освободить американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в связях с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом.

"Президент Трамп поднял (вопрос о) заключении пастора Эндрю Брансона и попросил, чтобы турецкое правительство в срочном порядке вернуло его в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении Белого дома.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года.