Демократы требуют вызвать Коми в конгресс для дачи показаний

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Оппозиция в лице демократов потребовала вызвать экс-директора ФБР Джеймса Коми для дачи показаний в конгресс в свете новой публикации New York Times, в которой утверждается со слов Коми, что президент Дональд Трамп требовал от него прекратить расследование в отношении своего экс-советника Майкла Флинна.

"Если это правда, это еще одно неприятное обвинение, что президент мог быть вовлечен в некое вмешательство или препятствие расследованию", — заявил о публикации старший демократ в комитете палаты представителей по разведке Адам Шифф, чью пресс-конференцию транслировали американские телеканалы. В свою очередь, сенатор Дайэнн Файнстайн из юридического комитета сената потребовала позвать Коми на заседание комитета и обещала поставить вопрос перед председателем комитета республиканцем Чаком Грассли.

К демократам присоединился сенатор Линдси Грэм из числа критически настроенных в отношении Трампа республиканцев. "Я попросил Коми прийти на заседание юридического комитета и рассказать свою версию истории. Думаю, если он так поступит, это будет хорошо для него и для страны", — заявил журналистам Грэм, которого цитирует издание Politico

Газета New York Times выступила во вторник с утверждением, что президент США Дональд Трамп просил экс-директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношение бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, Белый дом это отрицает.

Согласно газете, Коми утверждает, что на встрече в феврале Трамп предлагал ему "выбросить из головы" дело Флинна. По заявлению газеты, Коми записал эти слова Трампа в специальном меморандуме, поскольку был поражен его словами.

Белый дом выпустил заявление, в котором отрицает обвинения. "Хотя президент неоднократно выражал свое мнение, что генерал Флинн — достойный человек, который служил нашей стране и защищал ее, президент, тем не менее, никогда не просил господина Коми или кого-либо другого прекратить какое-либо расследование, включая расследование против генерала Флинна", — говорится в ответном заявлении Белого дома.

Трамп уволил Коми на прошлой неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.

Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника РУМО, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.