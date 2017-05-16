На Украине зарегистрировали 40 петиций с призывами не блокировать соцсети

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Сорок петиций с призывами не блокировать работу соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и Mail.ru зарегистрированы на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Первая петиция с названием "Отменить блокирование "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также mail.ru" собрала 417 голосов из необходимых 25 тысяч для того, чтобы она была рассмотрена.

Остальные петиции набрали пока не более нескольких десятков голосов.

"Блокировка "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассники" является ограничением моих прав и свобод. Для многих граждан Украины они являются не просто сайтом, а частью жизни. Прошу рассмотреть данную петицию и отменить блокировку", — говорится в одной из петиций.

Авторы петиций отмечают, что решение властей негативно скажется на украинских гражданах.

"Очень многие украинцы пользуются данной поисковой системой, которая для большинства жителей нашего государства является единственной альтернативой другим поисковым системам. Потеря доступа к Яндексу, а так же к таким сервисам как Яндекс.Музыка, Яндекс.Расписания, Яндекс.Карты, Кинопоиск окажет крайне негативное влияние на каждого из нас", — говорится в следующей петиции.

Чтобы президент Украины рассмотрел ту или иную размещенную на его сайте петицию, ее должны поддержать минимум 25 тысяч человек в течение не более трех месяцев со дня опубликования, после чего глава государства может вносить на рассмотрение Верховной рады законопроекты, направленные на решение поставленных в петиции вопросов. Президент обязан рассмотреть каждую петицию не позднее чем через 10 дней с момента появления уведомления о начале ее рассмотрения.