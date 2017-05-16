США рассчитывают ужесточить санкции в отношении КНДР

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

Вид на площадь Ким Ир Сена и Центральную библиотеку Пхеньяна со смотровой площадки монумента идей Чучхе. Архивное фото

ООН, 16 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. США рассчитывают ужесточить санкции в отношении Северной Кореи после очередного ракетного испытания, санкции также коснутся стран, не соблюдающих резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

"Мы хотим рассмотреть действующие санкции и рассмотреть ужесточение санкций. США не пропустят третьи страны, которые помогают Северной Корее, и наложит санкции на них", — заявила Хейли перед заседанием СБ ООН во вторник.