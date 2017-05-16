В администрации Порошенко заявляют о DDOS-атаке на его сайт

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Заместитель главы администрации президента (АП) Украины Дмитрий Шимкив заявил, что официальный сайт главы государства со второй половины дня вторника якобы подвергается организованной DDOS-атаке с сервисов "Яндекса" и "ВКонтакте".

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина вводит санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. В указе отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.

​"С 15.15 (совпадает с мск.)… интернет-сайт президента подвергается организованной атаке — мы видим имитацию переходов и DDOS-атаку из ресурсов "Яндекса" и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" серверы АП. Наши IT-специалисты держат ситуацию под контролем, угрозы работе интернет-ресурса нет", — говорится в комментарии Шимкива обнародованном пресс-службой президента Украины в соцсети Twitter.