Эрдоган заявил, что Турция не будет учитывать интересы курдов в Сирии

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Анкара не намерена учитывать интересы курдских вооруженных формирований YPG и PYD при урегулировании конфликта в Сирии, заявил во вторник в Вашингтоне президент Турции Тайип Эрдоган.

"Принятие во внимание (интересов) YPG и PYD в регионе никогда не будет принято (Турцией). Это противоречит глобальному соглашению, которого мы достигли. Мы не должны позволять этим группам манипулировать религиозной и этнической структурой в регионе, используя терроризм (борьбу с терроризмом — ред.) как предлог или извинение", — заявил Эрдоган по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Турция считает YPG (отряды народной самообороны сирийских курдов) и PYD (сирийская партия "Демократический союз") связанной с "Рабочей партией Курдистана", которую Анкара и Вашингтон рассматривают как террористическую организацию. Однако США несмотря на это оказывают военную поддержку сирийским курдам в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Эрдоган сделал заявление на турецком языке, которое транслировалось американскими телеканалами в переводе на английский.