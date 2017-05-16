Интернет-ассоциация: на Украине не смогут заблокировать российские сайты

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры технически не смогут заблокировать российские сайты, попавшие под санкции; в ближайшее время реализовать решение СНБО невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету", заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского".

"Блокировка информации провайдером невозможна", — цитирует информагентство "Украинские новости" слова Федиенко. По его словам, операторы технически не готовы реализовать такие механизмы; кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%.

Он также заявил, что на Украине еще нет механизмов блокировки информации как таковых, это также следует учитывать, говоря о той или иной системе реализации стратегии кибербезопасности.

"Мы считаем, что блокировка неэффективна. Но если такой механизм будет внедряться в нашей стране, то блокировка должна происходить исключительно по решению суда. Потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными", — подчеркнул он.

По словам Федиенко, в случае внедрения Украиной норм по национальной или же внесудебной блокировке доступа к информации, Интернет-ассоциация Украины будет использовать все доступные механизмы для отмены подобных решений, в том числе ассоциация планирует обратиться в Совет Европы.

"Сегодня-завтра этого (блокирования — ред.) не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам", — сказал также Федиенко в комментарии УНИАН.

Ранее совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение СНБО Украины о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.