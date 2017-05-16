Интернет-ассоциация: на Украине не смогут заблокировать российские сайты

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Украинские провайдеры технически не смогут заблокировать российские сайты, попавшие под санкции; в ближайшее время реализовать решение СНБО невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету", заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко.
"Блокировка информации провайдером невозможна", — цитирует информагентство "Украинские новости" слова Федиенко. По его словам, операторы технически не готовы реализовать такие механизмы; кроме того, подобные решения невозможно воплотить на 100%.
Он также заявил, что на Украине еще нет механизмов блокировки информации как таковых, это также следует учитывать, говоря о той или иной системе реализации стратегии кибербезопасности.
"Мы считаем, что блокировка неэффективна. Но если такой механизм будет внедряться в нашей стране, то блокировка должна происходить исключительно по решению суда. Потому что остальные механизмы просто нельзя назвать цивилизованными", — подчеркнул он.
По словам Федиенко, в случае внедрения Украиной норм по национальной или же внесудебной блокировке доступа к информации, Интернет-ассоциация Украины будет использовать все доступные механизмы для отмены подобных решений, в том числе ассоциация планирует обратиться в Совет Европы.
Ранее совладелец одного из украинских интернет-провайдеров Владимир Сидоренко напомнил, что решение СНБО Украины о блокировании российских соцсетей можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других технических способов.