Турчинов надеется, что санкции против РФ помогут украинским программистам

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что санкции Киева в отношении российского программного обеспечения помогут украинским разработчикам.

"Есть качественный продукт, который производят украинские программисты, есть европейский продукт, который обслуживает бухгалтерский учет или что-либо… Уже много национальных производителей аплодируют этому решению (о вводе санкций – ред.). Поддержим национального производителя, в том числе программный продукт", — заявил Турчинов журналистам.