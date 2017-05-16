В Совете Федерации украинские санкции назвали "охотой на ведьм"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал "охотой на ведьм" введение Украиной санкций в отношении ряда российских СМИ и информационных ресурсов.

"Ситуация вокруг Украины, к сожалению, все более и более становится иллюстрацией утраты здравого смысла в чем-либо — все это мы видим в различных проявлениях, когда способом политической пропаганды становится охота на ведьм", — заявил Клишас РИА Новости.

По его мнению, решение СНБО об ограничении доступа к российским интернет-ресурсам и соцсетям как нельзя лучше показывает ориентацию Киева на поиск внешнего врага и внешних факторов, якобы ставших причиной внутренних проблем Украины.

"Тем самым украинские власти расписываются в собственном бессилии и некомпетентности: такая политика ни к чему, кроме экономического ущерба и социального недовольства, не приведёт", — убеждён сенатор. Он считает, что подобные действия только усугубят социально-политический кризис на Украине.

"Политика изоляционизма и социального разрыва, взятая Киевом на вооружение, ведёт к скатыванию страны в кризисную внутриполитическую яму, к абсолютной катастрофе права, которую мы наблюдаем в настоящее время", — констатировал Клишас.