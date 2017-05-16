В МИД России прокомментировали решение Рады по георгиевским ленточкам

Реакция на события на Украине. Май 2017 (41)

В МИД РФ НАЗВАЛИ АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИМ И АНТИИСТОРИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕ УКРАИНСКОЙ РАДЫ О ШТРАФАХ И АРЕСТЕ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НОШЕНИЕ ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТ