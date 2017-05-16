Соцсеть "ВКонтакте" будет защищать интересы пользователей на Украине

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Соцсеть "ВКонтакте", которая попала в санкционный список Киева, каждый месяц посещают 16 миллионов украинцев, команда "ВКонтакте" будет защищать интересы своих пользователей и партнеров, сообщил руководитель по коммуникациям соцсети на Украине Влад Леготкин.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретила доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Решение вступает в силу после опубликования в официальной прессе.