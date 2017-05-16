Указ Порошенко об антироссийских санкциях пока не опубликован

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости. Указ президента Украины Петра Порошенко, которым он утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении санкционного списка лиц и компаний РФ пока не вступил в силу, так как не опубликован в официальной прессе.

Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране также запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, ограничительные меры введены в отношении компаний "Яндекс" и "Лаборатория Касперского". В указе о расширении санкций отмечается, что он вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно процедуре официального обнародования нормативно-правовых актов Украины и вступления их в силу, указы президента подлежат обнародованию на государственном языке в официальных печатных изданиях не позднее чем в 15-дневный срок после их принятия. Официальными печатными изданиями являются "Официальный вестник Украины" и правительственная газета "Урядовый курьер". Таким образом указ Порошенко о расширении санкции в отношении РФ вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.

"По состоянию на этот час указа (для публикации в газете — ред.) нет", — сообщил РИА Новости главный редактор правительственной газеты "Урядовый курьер" Сергей Брага.