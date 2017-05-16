Украина продлила санкции против судей, участвовавших в деле Савченко

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украинские власти на год продлили санкции против московских судей, продлевавших арест гражданке Украины Надежде Савченко, ранее осужденной в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованной указом президента России, следует из санкционного перечня на сайте украинского президента.

В частности, в список попали судьи Басманного суда Москвы Наталия Мушникова и Артур Карпов. Они неоднократно продлевали Савченко срок содержания в СИЗО, рассматривали ее жалобы на ход расследования, а также отказались отпустить ее на заседания ПАСЕ.

Для Карпова это уже не первые санкции: он также является фигурантом так называемого "списка Магнитского".

В список вошел и судья Мосгорсуда Павел Мелехин (в указе его местом работы ошибочно указан Басманный суд Москвы), который продлил Савченко арест на срок более года.

Судьям запрещен въезд на Украину, проведение там финансовых операций, а их активы, если такие есть, будут заблокированы.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела санкции в отношении целого ряда российских СМИ, в стране запретили доступ к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.