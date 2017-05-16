Минкомсвязь считает нереализуемым запрет Киевом российских соцсетей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что запрет популярных российских соцсетей и интернет-сервисов на территории Украины нереализуем и лишь приведет к воспитанию правового нигилизма в стране: пользователи будут обходить блокировку.
"Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку", — сказал Волин РИА Новости.
"Так как речь идет о крайне популярных на Украине сервисах, то их пользователи, конечно, между привычкой, удобством и решением государственных властей выберут привычку и удобство. Таким образом они дискредитируют решение властей, а власти таким образом воспитывают у населения правовой нигилизм. Никаких других результатов данное решение украинских властей иметь не может", — заключил замглавы Минкомсвязи РФ.