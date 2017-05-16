Минкомсвязь считает нереализуемым запрет Киевом российских соцсетей

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что запрет популярных российских соцсетей и интернет-сервисов на территории Украины нереализуем и лишь приведет к воспитанию правового нигилизма в стране: пользователи будут обходить блокировку.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, санкции предусматривают запрет на предоставление провайдерами услуг по доступу к ресурсам и сервисам "Яндекса" и Mail.ru, в том числе к соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку", — сказал Волин РИА Новости.

"Так как речь идет о крайне популярных на Украине сервисах, то их пользователи, конечно, между привычкой, удобством и решением государственных властей выберут привычку и удобство. Таким образом они дискредитируют решение властей, а власти таким образом воспитывают у населения правовой нигилизм. Никаких других результатов данное решение украинских властей иметь не может", — заключил замглавы Минкомсвязи РФ.